البابا تواضروس يلتقي الخدام الميدانيين الجدد بأسقفية الخدمات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، وبرفقته الخدام الميدانيين الجدد بالأسقفية، وذلك عقب انتهاء تدريبهم الأساسي المقرر لييدأوا بعده خدمتهم في عدد من المجتمعات. وفريق مركز التدريب والمنسقين الميدانيين بأقاليم مصر.

تحدث معهم قداسة البابا عن مبادئ أساسية في الخدمة التي تفرح قلب الله ولخصها قداسته في كلمة معا حيث أن "م" محبة، و"ع" عناية، و"ا" أمانة ونقاوة.

كما تم عمل عرض تقديمي لآلية التدريب وأهميته.