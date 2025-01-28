ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يلتقي الخدام الميدانيين الجدد بأسقفية الخدمات

صورة تذكارية
صورة تذكارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، وبرفقته الخدام الميدانيين الجدد بالأسقفية، وذلك عقب انتهاء تدريبهم الأساسي المقرر لييدأوا بعده خدمتهم في عدد من المجتمعات. وفريق مركز التدريب والمنسقين الميدانيين بأقاليم مصر.

تحدث معهم قداسة البابا عن مبادئ أساسية في الخدمة التي تفرح قلب الله ولخصها قداسته في كلمة معا حيث أن "م" محبة، و"ع" عناية، و"ا" أمانة ونقاوة.

كما تم عمل عرض تقديمي لآلية التدريب وأهميته.

 

اسقفية الخدمات الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس المقر البابوي بالقاهرة