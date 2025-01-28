صور.. انهيار جدار من الطابق الثالث عشر في برج سكني بالمنيا

شهدت مدينة المنيا، انهيار حائط من الطابق الثالث عشر في احد الابراج السكنية دون وجود أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار حائط من برج سكني في حي شلبي في مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين سقوط حائط من الطابق الثالث عشر والأخير في البرج السكني دون وجود أي خسائر بشرية.

تم فرد كردون أمني في محيط العقار للحفاظ على سلامة المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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