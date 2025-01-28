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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تبدأ تجارب استخدام ماكينة جديدة لحصاد محصول قصب السكر

استخدام ماكينة حصاد
استخدام ماكينة حصاد محصول قصب السكر
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صرح المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع قام بتجربة استخدام ماكينة حصاد محصول قصب السكر والمصنعة في الهند وذلك في وجود خبراء من دولة  الهند مشيرا إلى نجاح التجربة الأمر الذي يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر 
وأشار حسين إلى قيام القطاع بتوفير الخدمات الارشادية للمزارعين من خلال تنظيم ندوة ارشادية  حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة بمراقبة جنوب وغرب التحرير التابعة لقطاع استصلاح الأراضي بالإضافة توقيع بروتوكول تعاون بين المراقبة العامة بمراقبة طيبة والبنك الزراعي المصري لتشجيع الزراعات التعاقدية.

وفي سياق متصل وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة فى التصدى لأى محاولات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية او أملاك الدولة تم إزالة فورية في المهد بقريه محمد عبده بمراقبة السويس .
بالإضافة إلى ازالة تشوين من الرمال والزلط بهدف البناء بقرية اليشع بمراقبة طيبة.

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