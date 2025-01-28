إخمماد حريق سيارة داخل جراج بالوراق

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب بسيارة ميني باص بسبب ماس كهربائي داخل جراج بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بسيارة ميني باص بسبب ماس كهربائي داخل جراج بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي بالسيارة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.