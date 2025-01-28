السيطرة على حريق معرض سيراميك في الوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، علي حريق نشب داخل معرض سيراميك بدائرة قسم شرطة الوراق دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل معرض سيراميك بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا سبب نشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.