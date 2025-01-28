حياة كريمة.. رصف طريق قريتي البيضا البلد والطبراني في البحيرة.. صور

تشهد محافظة البحيرة، حالياً تنفيذ أعمال تطوير لعدد من الطرق الحيوية ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز البنية التحتية بقرى البحيرة، حيث جارى العمل على وضع طبقة الأساس لطريق قرية الطبرانى بمركز وادي النطرون.

وكما تجري الأعمال لوضع طبقة الأساس لطريق قرية البيضا البلد بمركز كفر الدوار ، مما يسهّل حركة المواطنين ويسهم في تعزيز جودة الحياة اليومية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير الطرق والكباري يُعد من أولويات العمل بالمحافظة، إذ يمثل شرياناً حيوياً يدعم الاقتصاد المحلي ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدة أن الأعمال تُنفذ بأعلى معايير الجودة لضمان تقديم خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.