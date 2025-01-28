معرض«أرب هيلث» .. وزير الصحة يبحث التعاون في مجال المستحضرات الدوائية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعا مع شركة MSD إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأبحاث والمستحضرات الدوائية الحيوية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء الاجتماع على هامش فعاليات معرض الصحة العربي Arab Health Expo، والذي يعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء ناقش زيادة الاستثمارات والدعم في مجال التطوير والبحث العلمي، وتعزيز فرص التدريب للأطباء في مجال زراعة النخاع، بما يساهم في رفع كفاءة الأطقم الطبية، وأيضا مناقشة تنفيذ حملات توعوية لتشجيع المرأة على الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة من خلال المبادرات الرئاسية، بالتعاون مع شركة MSD.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المستحضرات الدوائية، من خلال تقديم أحدث الأبحاث في هذا الشأن، وأيضا دعم المبادرات الصحية التي تؤثر بشكل كبير على صحة المواطن المصري، بالإضافة إلى حملات التوعية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض والأورام المختلفة.

وأوضح «عبدالغفار» أن اللقاء ناقش أنظمة الرعاية الصحية، مستهدفا تعزيز البنية التحتية للمنشآت الصحية في مصر، وضمان قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية والمساهمة في تقديم رعاية فائقة الجودة لجميع المواطنين، وأيضا مناقشة كيفية دمج العلاجات المبتكرة لشركة MSD في نظام الرعاية الصحية المصري، لخدمة المرضى بشكل أفضل، وبما يتوافق مع رؤية وأهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان، وشركة MSD تضمن تعزيز المبادرة الرئاسية لصحة المرأة من خلال إرسال 46 طبيبًا في بعثات تدريبية خارجية إلى إحدى الجامعات الألمانية المرموقة، والمتخصصة في سرطان الثدي، وأيضا التعاون مع مستشفى هرمل من خلال مشروع «أفريقيا واحدة» من خلال استضافة أطباء الأورام من الدول الأفريقية لتبادل الخبرات ومشاركة النموذج المصري الرائد في الكشف المبكر وعلاج الأورام من خلال ورش العمل.

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