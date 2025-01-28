ننشر قرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة في دمياط

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة رقم 77، المُنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة ،بحضور اللواء أركان حرب بحرى طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، اللواء أركان حرب دكتور رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و أعضاء مجلس الإدارة.

وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، و مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة والتى جاءت حول تجديد و مد مدة تراخيص مزاولة النشاط، و استصدار تراخيص مزاولة نشاط دائم، وإقامة مشروعات جديدة، و أيضًا الإحاطة بمؤشرات الأداء الفعلى عن أعمال المنطقة الحرة العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2025/2024 ، حيث تم استعراض أبرز تلك المؤشرات بالمنطقة التى بلغت نسبة الاشغال بها 100%.

وتابع “الشهابي” الموقف الخاص بأعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، للمنطقة الحرة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، كما بحث التصورات المقترحة لبوابات المنطقة و أيضًا موقف إعداد دراسة مرورية للطرق المؤدية من وإلى المنطقة والميناء للوصول إلى أفضل مخطط بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المحددة.

وناقش “المحافظ” مقترح وضع آلية وتصور مستقبلى لرفع كفاءة المنطقة، حيث أكد " محافظ دمياط " خلال الجلسة بأهمية تكاتف وتضافر الجهود بين كافة الأطراف، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل وتذليل أى معوقات بمخططات العمل لتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتيسير علي المستثمرين مما يساهم فى تحقيق التنمية بالمنطقة.

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط تطوير ميناء دمياط بحضور اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، و النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وكلاء لجنة النقل والمواصلات والنواب أعضاء اللجنة الموقرة، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار.

حيث قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم عرضًا تفصيليًا حول المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء متضمناً المخططات الزمنية لتنفيذها.