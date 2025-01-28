سيد حجازي: لن نفرط في الحقوق وسندافع عن القضية الفلسطينية لآخر نفس

قال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، مرفوضة شكلا ومضمونا وسبق وترددت، وأعلنا جميعا رفضنا لتهجير الشعب الفلسطيني، ونكررها مرة أخرى بشكل جماعي، واصفا ذلك الاقتراح بالحل الساذج للقضية الفلسطينية، مشددا أن الشعب المصري مصطف خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم للتعبير عن موقف الدولة المصرية.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مصر لا يمكن أن تشارك في جريمة إنسانية اسمها التهجير، فهي جريمة في القانون الدولي، وتخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة في مثل تلك الجريمة، لافتا إلى أن إخلاء الأرض، والتهجير قسري يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وضياع للقضية والهوية الفلسطينية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبثية وغير مدروسة، وتعبر عن موقف ثابت للإدارة الامريكية في مشروعات الصهيونية التوسعية، مشيرًا إلى إن شعب مصر ونوابه يقفوا مع القيادة السياسية داعمين ومساندين، وخلف القوات المسلحة المصرية ضد ما يفكر فيه البعض، مستطردًا لن نفرط في الحقوق، وسندافع عن القضية الفلسطينية لأخر نفس.