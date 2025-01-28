ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.

شهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تخص إقامة أكشاك، وتوفير وحدات سكنية، ودعم ذوي الإعاقة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين بشكل فوري، مع إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الأجهزة التنفيذية، من خلال العمل الميداني وتوفير حلول سريعة وفعالة لمطالبهم.

1000039136
1000039136
1000039134
1000039134
1000039140
1000039140
1000039142
1000039142
1000039144
1000039144
1000039138
1000039138
الدكتور محمد عبد الهادي التصالح على مخالفات البناء اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اللقاء الجماهيرى الأسبوعي اللقاء الجماهيرى توفير فرص عمل توفير وحدات سكنية تكافل وكرامة