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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تركيب بلاط إنترلوك بتفريعات منطقة الدرنسية بالرحمانية في البحيرة

تركيب الأنتر لوك
تركيب الأنتر لوك
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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تعزيز المظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين، لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على استمرار الجهود المبذولة لتطوير الطرق والمرافق العامة بجميع المناطق، وفقاً للخطة الاستثمارية للمحافظة، مشددة على الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام المشروعات في أسرع وقت ممكن.

تابع نبيل حجاج - رئيس مركز ومدينة الرحمانية، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفريعات منطقة الدرنسية بمسطح 2100 م² بتكلفة إجمالية 1628250 جنيه والمقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بها منتصف الشهر المقبل.

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