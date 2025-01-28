انفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 182 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 5 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (2220) رأس ماشية، كما تم عقد 11 ندوة إرشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6369 كجم مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، كما تم ازالة 5 حالات تعدي على الأراضى الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات بنواحي المحافظة، ومتابعة سير العمل بالجمعيات، كما تم ازالة 27 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء اعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدري الأغنام.

بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري والوفد المرافق له، حيث تم زيارة عدد من الوحدات البحثية و الانتاجية، كما تم المرور على محلات بيع المبيدات و المخصبات الزراعية، كما واصلت المديرية عمليات تطهير المساقى، كما أعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء الحملة الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام، كما تم عقد 75 ندوة ارشادية، كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، بدء حملة مكافحة القوارض بنواحي المحافظة، كما تم تكثيف جهود ازالة التعديات على الارض الزراعية، كما نفذت مديرية الطب البيطرى، قافلة طبية بيطرية مجانيه، كذلك تم المرور على العيادات البيطرية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ندوة حقلية بالإدارة الزراعية بصان الحجر، كما تم المرور على الزراعات الشتوية: الفول والقمح، والمرور على الجمعيات الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 17 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الواحدات البيطرية، كما تم شن حملات التفتيش على ثلاجات اللحوم.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعة أعمال مكافحة الحشائش فى محصول القمح، كما تم متابعة الزراعات، كذلك تم إزالة ٢٠ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما شاركت المديرية فى ندوة تطوير مراكز الألبان بمديرية الطب البيطرى، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة الزراعات الشتوية: القمح والبنجر، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول الشعير، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القمح، كذلك تم المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة أعمالها.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، بالمرور على مزارع الزيتون، و عنابر الدواجن، كما تم عقد لقاء جماهيري بالمجلس الشعبي المحلي بمركز الشيخ زويد وتم توزيع عدد ٣٥ رشاشة ظهرية، كما تم المرور على بعض الحقول الارشادية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث ومناقشة خطة العمل الاسبوعية، كما تم اطلاق قافله زراعيه والمرور على الزراعات ولقاء المزارعين، كما تم متابعة الأعمال بالجمعيات الزراعية.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ندوة إرشادية حول استخدام المخصبات الزراعية، كما تم المرور علي محلات ومصانع الأعلاف وكذلك مزارع الإنتاج الحيواني و الداجني الماشية ومراكز تجميع الالبان، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور وفحص الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح، كما تم تفقد مشروع زراعة الاسطح بالإرشاد الزراعي، كما عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، اجتماعا مع مديرى الادارات ورؤساء الاقسام لمناقشة خطط العمل وحملات التحصين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات الشتوية: القمح والبصل والبطاطس، ولقاء المزارعين، كما كثفت أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وخلال هذا الاسبوع ايضا عقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، اجتماعاً مع رؤساء اقسام المحاصيل السكرية، لمناقشة تعليمات مجلس المحاصيل السكرية، كما تم المرور على مصنع سكر نجع حمادي لمتابعة أعمال اللجان الإشرافية بالمصنع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، متابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، كما واصلت متابعة أعمال الإدارات والجمعيات الزراعية، كما تم عقد ندوات إرشادية بمراكز إسنا و أرمنت وبندر الأقصر، كما أعلنت مديرية الطب البيطرى، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، اجتماعا مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، لمتابعة أعمال وأنشطة القطاع الزراعي.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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