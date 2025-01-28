السفير حاتم رسلان يشيد بالمستوى الطبي لعلاج المرضى بمستشفى الأورام بالأقصر.. صور

زار السفير حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا، اليوم الثلاثاء، مستشفى علاج الأورام بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، حيث أعرب عن إعجابه الشديد بالمستوى الطبي والخدمات المقدمة في المستشفى، مؤكدًا أنها ترقى إلى مستوى المستشفيات العالمية المتخصصة في علاج الأورام.

السفير حاتم رسلان

السفير المتجول بدولة جامبيا يتفقد الأقسام المختلفة بمستشفى الأورام

وأجرى السفير جولة ميدانية في الأقسام المختلفة، أعضاء مجلس الإدارة وقيادات المستشفى، حيث تعرف عن قرب على سير العمل والخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين، واستمع السفير حاتم رسلان إلى شرح مفصل من الأطباء والجراحين حول العمليات الجراحية المعقدة ونسب الشفاء المتحققة، مشاهدًا الأجهزة الطبية الحديثة التي يمتلكها المستشفى والتي تسهم في تقديم خدمات طبية متميزة، كما حرص بنفسه على زيارة عدد من المرضى ممن يتلقون العلاج بالمستشفى للوقوف على كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة، وأثنى السفير على الكفاءة والجودة العالية للخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنها تضاهي تلك المقدمة في المستشفيات العالمية.

في كلمته بالمستشفى، قال السفير حاتم رسلان: "أن المستوى الطبي في مستشفى شفاء الأورمان يعادل المستويات العالمية، والرعاية الطبية هنا تماثل ما نشاهده في مستشفيات حول العالم، أشكركم على هذه الدعوة التي أتاحت لي الفرصة للتعرف على خدماتكم الطبية المتقدمة والعالية الجودة، أنا بالفعل معجب ومتأثر جدًا بمستوى الرعاية في مستشفى شفاء الأورمان، وأتمنى لجميع المرضى الشفاء العاجل".

من جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بزيارة السفير وأكد على أهمية هذه الزيارة في دعم معنويات العاملين والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدعم الذي يتلقاه المستشفى يساهم في تعزيز قدرة الأطفال المرضى على مواجهة السرطان وزيادة نسب الشفاء.

يشغل السفير حاتم رسلان عدة مناصب دبلوماسية هامة، بما في ذلك منصب السفير المتجول لدولة جامبيا، والمستشار التجاري بسفارة جمهورية جامبيا في الرياض، إضافة إلى رئاسته للجنة التجارة الدولية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

زيارة السفيرة حاتم رسلان (1)

زيارة السفيرة حاتم رسلان (2)

زيارة السفيرة حاتم رسلان (3)

زيارة السفيرة حاتم رسلان (4)

زيارة السفيرة حاتم رسلان (5)