نضال الشافعي ومها نصار ينضمان لمسلسل "الأميرة – ضل حيطة" مع ياسمين صبري

انضم كل من الفنان نضال الشافعي والفنانة مها نصار لأبطال مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري، المكون من 15 حلقة، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث من المقرر أن يبدأ نضال الشافعي تصوير دوره الأيام المقبلة.

ومسلسل "الأميرة – ضل حيطة" من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، هند عبد الحليم، وعدد كبير من ضيوف الشرف والشباب.

وتشارك الفنانة مها نصار حاليًا في مسلسل صفحة بيضا، من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوي، أحمد الشامي، ميمي جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والي، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وعرض للفنان نضال الشافعي مؤخرًا، مسلسل "نقطة سوداء"، وشارك فى بطولته كل من، أحمد فهمي، أحد مجدي، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وسماح أنور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.