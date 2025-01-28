بيت التمويل الكويتي يؤكد أهمية السوق المصري ويُبرز التزامه الاجتماعي

أكد حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الأهمية الاستراتيجية للسوق المصري وجاذبيته الكبيرة في قطاع الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى حرص البنك على أن يكون في طليعة المؤسسات المالية التي تقدم حلولًا مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء في مصر.

وأشار المرزوق إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها البنك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُعد أكبر بنك إسلامي في الكويت، بالإضافة إلى وجوده المؤثر في أسواق رئيسية مثل البحرين وتركيا.

وأوضح أن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية فحسب، بل يحرص أيضًا على الوفاء بمسؤولياته الاجتماعية، مع التركيز على دعم المجتمعات التي يعمل فيها.

ولفت المرزوق إلى أن مصر تحتل مكانة خاصة لدى البنك، واصفًا إياها بأنها "البلد الثاني" لبيتك، وذلك نظرًا للعلاقات الوثيقة والشراكات الاستراتيجية التي تربط البنك بالسوق المصري.

وفي هذا الإطار، أعلن عن تقديم البنك تبرعًا بقيمة 10 مليارات دولار لجمعية "مصر الخير"، وذلك في إطار التزامه بدعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تنمية المجتمع المصري.

يأتي هذا التبرع ليعكس حرص بيت التمويل الكويتي على تعزيز دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في الدول التي يعمل بها، بما يتماشى مع رؤيته الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية.