قيمة عقده بالكامل.. الأهلي يكافئ علي معلول بعد إعلان رحيله

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تجهيز تكريم خاص للنجم التونسي علي معلول بعد إعلان اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء في الساعات الماضية.

وقرر "معلول" وضع حد لمشواره مع النادي الأهلي بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران القلعة الحمراء حقق إنجازات وبطولات كثيرة مفضلًا الرحيل في هدوء.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن إدارة القلعة الحمراء تحاول في الوقت الحالي التواصل مع علي معلول للاتفاق على شكل نهائي لتكريم اللاعب على مسيرته الحافلة مع النادي.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تنوي منح النجم التونسي علي معلول قيمة عقده بالكامل حتى نهاية الموسم الحالي بعدما جدد اللاعب عقده ولكن لم يتم قيده في قائمة الفريق بسبب الإصابة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي لم تخطر معلول بالرحيل رسميا لكن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يرفض قيد اللاعب في القائمة، وأخطر رئيس النادي والمدير الرياضي برغبته في استمرار "معلول"، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يعلن الرحيل بسبب غموض موقفه.