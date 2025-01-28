قبل لقاء فرنسا ببطولة العالم.. وزير الرياضة يحفز لاعبي منتخب مصر لكرة اليد

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا بلاعبي المنتخب القومي لكرة اليد وجهازهم الفني عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لتحفيزهم ومطالبتهم بالفوز اليوم باللقاء المرتقب والصعب أمام المنتخب الفرنسي القوي والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء في العاشرة مساءً فى إطار ربع نهائي بطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ونقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعل إشادته للاعبي المنتخب وجهازهم الفني على الأداء المميز في بطولة العالم.

وأضاف وزير الرياضة، أننا سبق وأن أحرجنا المنتخب الفرنسي بأولمبياد باريس الماضي على أرضهم ووسط جماهيرهم بمباراة تسيدناها من بدايتها وانتهت بالتعادل في آخر ثواني من المباراة.

وحرص وزير الرياضة خلال حديثه مع اللاعبين على تحفيزهم قبل المواجهة الحاسمة في مشوار التأهل إلى المربع الذهبي لتلك النسخة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الشعب المصري يثق في قدرتهم على تقديم مباراة تليق بهم وتحقيق الفوز بالمباراة المصيرية اليوم بما يضمه المنتخب من لاعبين محترفين بأقوى الدوريات العالمية بكرة اليد.

واختتم صبحي حديثه للاعبي الفراعنة أن كل الجماهير المصرية تحييهم على أدائهم الرجولي، مؤكدًا لطالما أسعدتمونا وقدمتم أفضل المستويات وهو ما جعلنا نحلم سويا بتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم والصعود للمربع الذهبي وتحقيق إنجاز تاريخي لكرة اليد والرياضة المصرية.