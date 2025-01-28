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الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الإسكندرية تواصل التعاون مع أندية الإنرويل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

شركة المياه الشرب
شركة المياه الشرب بالإسكندرية
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استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عددًا من أعضاء نادي "إنرويل الإسكندرية كابيتال"لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك في إطار تعزيز دورها المجتمعي ومسؤوليتها تجاه توفير خدمات المياه لكافة فئات المجتمع.

وخلال اللقاء تمت مناقشة أوجه التعاون في مجالات المشاركة المجتمعية، خاصة توصيل خدمات المياه للأسر والمناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية، وفي هذا السياق، قام النادي بالمساهمة في سداد تكلفة توصيل المياه لعدد من الأسر محدودة الدخل بقرى ريف المنتزة.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية في تعزيز شراكاتها مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لتحقيق التنمية المجتمعية، وضمان وصول خدمات المياه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق رؤية الشركة في تحسين جودة الحياة لكل مواطني الإسكندرية.

وأكدت الشركة استمرارها في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة بالمجتمع المدني لتوسيع دائرة المستفيدين من خدماتها، وتحقيق أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة.

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