بيت التمويل الكويتي يُعيد تشكيل علامته التجارية ويؤكد تركيزه على الريادة بالسوق المصرفي الإسلامي بمصر

كشفت هالة حاتم صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي (البنك الأهلي المتحد سابقا)، عن أن استراتيجية البنك تهدف إلى تعزيز مكانته كرائد في السوق المصرفي الإسلامي بمصر.

وأوضحت أن البنك يعمل على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تُلبي تطلعات العملاء وتُقدّم حلولًا مالية مبتكرة تُعزز ثقتهم في القطاع المصرفي الإسلامي.

جاءت هذه التصريحات خلال إعلان البنك عن تغيير علامته التجارية، وهي الخطوة التي تأتي في إطار خطة توسعية طموحة لتعزيز وجود البنك في السوق المصري.

وأكدت صادق أن هذه الخطوة تُعد استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية، والتي تشهد نموًا ملحوظًا في مصر.

وأضافت صادق أن البنك يطمح إلى تعزيز بصمته في السوق المصري من خلال تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة، تتماشى مع أحدث المعايير العالمية في الصناعة المصرفية الإسلامية. وأشارت إلى أن البنك يعتمد على الابتكار والجودة كركيزتين أساسيتين لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء وتعزيز ثقتهم في الخدمات المصرفية الإسلامية.

يُذكر أن بنك بيت التمويل الكويتي يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في مجال التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة، ويأتي تغيير العلامة التجارية كجزء من جهوده لتوسيع نطاق عملياته وتعزيز تواجده في الأسواق الواعدة، وعلى رأسها السوق المصري الذي يُعتبر من أسرع الأسواق نموًا في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.