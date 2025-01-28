رئيس جامعة سوهاج يوجه الشكر لوزير التعليم العالي لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لزيارة معرض الكتاب

أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن شكره وامتنانه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إتاحته الفرصة أمام طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة لزيارة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، حيث وجه الوزير بضرورة تنظيم زيارات مجانية يومية لطلاب الجامعات، وتقديم التيسيرات اللازمة وتوفير الانتقالات ووسائل المواصلات لتسهيل وصول الوفود الطلابية لزيارة المعرض، خاصة الجامعات التي تبعد مسافات طويلة سواء بمحافظات الوجه البحري او القبلي.

و أكد “النعماني”، على أهمية تلك الزيارات والاستفادة الكبري التى تعود على الطلاب من زيارة المعرض وتفقد أجنحته المتعددة، والمشاركة فى فعالياته المثمرة، الأمر الذي يساهم فى إعداد جيل واع مسلح بالعلم والمعرفة، ومحب للقراءة والاطلاع، ومستنير فكرياََ وثقافياََ، قادر على التفكير السليم وخلق الأفكار الإبداعية والمساهمة فى الخطط التنموية وقيادة المستقبل نحو الأفضل.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على تنظيم عدد من الزيارات الطلابية إلى معرض الكتاب الدولي، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 من فبراير 2025، ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، مضيفاً أنه تم تنظيم زيارة لطلاب الوفد الأول فى بداية افتتاح المعرض، وسوف تجري زيارة الوفد الثاني السبت القادم الأول من فبراير، و يترأس الوفد رئيس الجامعة، بمشاركة أكثر من 50 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس.