وكيل صحة سوهاج: مقترح إنشاء وحدة جراحات القلب بمستشفى طهطا العام بمقترحات النواب

الثلاثاء 28/يناير/2025 - 03:11 م

شارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بلجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب وذلك لمناقشة الطلب المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب بشأن انشاء وحدة جراحات القلب بمستشفى طهطا العام.

حيث أوضح دويدار، أن المستشفي تم استلامها نهائياً في شهر مايو من العام الماضي

وتشمل أربعة أدوار تضم جميع التخصصات والأقسام والتي كان أخرها قسم القسطرة القلبية، والذي تم افتتاحه أواخر شهر اكتوبر 2024، ويساهم بشكل كبير في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، وقام بإجراء ما يقرب من 200 عملية قسطرة ما بين تشخيصية وعلاجية منذ افتتاحه بنجاح.

وأكد دويدار، أنه منذ نجاح قسم القسطرة القلبية أصبحنا أكثر شغف بتشغيل اقسام مماثلة بالمستشفيات المؤهلة لذلك وفي شأن الطلب المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس والذي يقترح إنشاء وحدة جراحات القلب بمستشفى طهطا العام.

أوضح دويدار، انه بالفعل جاري تجهيز وحدة متخصصة لجراحات القلب بمستشفى طهطا العام بالتنسيق مع مركز القلب والجهاز الهضمي، لافتاً إلى قيام استشاري جراحات القلب بالمركز بزيارة للوحدة المزمع تجهيزها بطهطا العام للوقوف علي الإحتياجات اللازمة للتشغيل وتم إعداد تقرير مفصل عن جميع الاحتياجات والتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان

لتجهيزة الوحدة بما يلزم و افتتاحها لتكون أول وحدة لجراحات القلب بمستشفيات المحافظة

1000039105

1000039103

1000039111

1000039113

1000039115

1000039109

1000039107

1000039117

1000039123

1000039119