محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبي

تابع، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي "التميز في خدمة العملاء من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة"، والذي يستهدف تأهيل موظفي المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين، والعلاقات العامة، ووحدة شؤون المجتمع، حيث يُعقد البرنامج بمركز استدامة للتدريب والتطوير لمدة 3 أيام، ويحاضر فيه عماد شعلان، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذا البرنامج التدريبي يُعد خطوة محورية في تطوير أداء العاملين بالقطاعات الخدمية، مشددًا على أهمية تنمية مهاراتهم في تقديم خدمات تتسم بالجودة والسرعة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية الفعالة، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى الخدمات الحكومية يأتي من خلال تأهيل الكوادر البشرية ومواكبة التطورات الحديثة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من ثقتهم في الأداء الحكومي.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية في تسهيل إجراءات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على استمرار تنظيم مثل هذه البرامج التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي، وتحقق رضا المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

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