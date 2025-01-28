البنك الأهلي بتشكيل هجومي أمام بتروجيت في دوري نايل

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

جاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمود الجزار، أمير مدحت، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحي، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد ابراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، ايمن اشرف، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو