الخذلان سبب إصابتها بالسكر.. داليا مصطفى تتصدر الترند وغموض حول انفصالها عن شريف سلامة

كشفت الفنانة داليا مصطفى أثناء لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، إنها أصيبت بمرض السكر بسبب تعرضها للخذلان وحبست الفنانة داليا دموعها على الهواء، وطالبها الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، بالهدوء وعدم الانفعال حفاظا على صحتها

وقد تصدرت حلقة القنانة داليا مصطفي مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واخد من الناس على قناة الحياة الترند على مستوى مصر فى موقع X، بعد إذاعتها مساء امس الاثتين، حيث لم تنفي خبر انفصالها عن الفنان شريف سلامة

وكشفت عن أصعب قرار أخذته في حياتها، وكيف تعرضت للخديعة من أقرب صديقاتها، وعن بدايته ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها ، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي وكيف تتعامل معاهم

وأمنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية واول أعمالها المسرحية "دستور يا اسيادنا " واعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة – البيت الكبير – قمر هادى – جراب حواء – سرايا عابدين – الابطال – البر الغربى – تاجر السعادة – انا عشقت )

كما تحدثت عن أعمالها السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماع صاحى " ، و عن عودتها للسينما بعد غياب لـ١٢ عام من خلال فيلم رعب (قبل الاربعين )، كما تحدثت عن علاقتها بعمتها الفنانة ناهد رشدي

وعن أزمة مرضها واكتشافها انها مريضة بالسكر وكيف تعاملت مع المرض، مشيرة إلى أنها أصيبت بسبب تعرضها للخذلان

وأضافت داليا مصطفى خلال الحلقة قائلة "أنا بقيت هادية أكتر من الأول وبعمل حاجة مهمة جدا بالليل بكلم نفسى قبل ما أروح فى النوم، بطبطب على نفسى

وتابعت "أنا بحب أطبطب على نفسى وفجأة بحس براحة، واتعودت على كدة، أنا باخد أنسولين 4 مرات يوميًّا لأن السكر عندى مرتفع".

وتابعت داليا مصطفى أن دورها بمسلسل "العصيان "كان رائعا وأيضا مسلسل "أولاد الأكابر" فشخصية "حسنة" من الأدوار القريبة إلى قلبها.

وروت الفنانة داليا مصطفى، كواليس فيلم "طباخ الريس" وتجسيدها شخصية "إنشراح"، قائلة: "المخرج سعيد حامد هو من رشحني واختارني في دور مس إنشراح، تلك الفتاة الثورية، وكنا اشتغلنا قبل ذلك بفيلم شورت وفانلة وكاب".

وتابعت داليا مصطفى: "كواليس العمل كانت رائعة، والفنان طلعت زكريا الله يرحمه دمه خفيف جدا وأيضا المخرج سعيد حامد، وفي أحد المشاهد كان طلعت زكريا هيطبخ لسان بقرة، ودي كانت أول مرة في حياتي أشاهد لسان البقرة

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