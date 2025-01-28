تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 6.9 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,212 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.32%، ليغلق عند مستوى 29,646.6 نقطة، كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 3,152.17 نقطة.

وانخفض مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 13,042.49نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.34% ليغلق عند 36,840.03 نقطة

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.53%، ليغلق عند مستوى 8,516.83 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.08%، ليغلق عند مستوى 11,623.06 نقطة. كما ارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 6,727.28 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 80,1 مليون جنيه، 76,4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 156,5 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.6 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من 102.4 ألف صفقة منفذة.