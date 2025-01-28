أحمد العش يعتذر عن واقعة الزمالك ويوضح "أنا اتغلط في أمي"

اعتذر أحمد العش لاعب فريق الجونة، عما بدر منه من اعتداء لعامل غرف ملابس الزمالك.

واقعة اعتداء أحمد العش في الزمالك

وكان أحمد العش اعتدى على محمد حسني عامل غرفة خلع ملابس الزمالك بعد لقاء الزمالك والجونة ولكن اللاعب أجرى اتصالا بمدير الكرة بنادي الزمالك للاعتذار عن الواقعة.

وأكد العش خلال استوري نشرها على حسابه الخاص، "اعتذرت من كابتن عبد الواحد السيد، إلا وإنني تعرضت لإهانة وهو ما أثار غضبي".

وكان قد اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الجونة، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية الزمالك اللاعب ناصر منسى بعد 7 دقائق من بداية اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني والرابع في الدقائق الـ 64 و 97 ، وعبدالله السعيد في الدقيقة الـ 73، بينما جاء هدف الجونة عن طريق اللاعب احمد حسام فى الدقيقة الـ 37 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة الـ 20 ليحتل الوصافة بفارق الأهداف عن الأهلى، صاحب نفس عدد النقاط، بينما تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط فى قاع ترتيب الدوري.