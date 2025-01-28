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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

إقبال كبير على معرض الكتاب في خامس أيامه.. فيديو وصور

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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رصدت عدسة البوابة نيوز؛ إقبال الأسر والشباب والأطفال على معرض الكتاب في يومه الخامس

ومنذ أيام فتح معرض الكتاب في دورته الـ 56 أبوابه أمام الجمهور ، والتي من المقرر أن تستمر حتى 4 فبراير 2025، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

ويستقبل معرض الكتاب في دورته الـ 56  زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وشهدت أروقة معرض الكتاب توافد الآلاف من الزوار منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، إلى جانب اقتناء الكتب من مختلف دور النشر المشاركة في هذه الدورة.

وزارت وزيرة الثقافة الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، الجناح الليبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب واستمعت لشرح عدد من الكتاب لأعمالهم المختلفة، مؤكدة على تعظيم دور الكتابة والقراءة. 

إقبال كبير على معرض الكتاب خامس أيامه

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