إقبال كبير على معرض الكتاب في خامس أيامه.. فيديو وصور

رصدت عدسة البوابة نيوز؛ إقبال الأسر والشباب والأطفال على معرض الكتاب في يومه الخامس

ومنذ أيام فتح معرض الكتاب في دورته الـ 56 أبوابه أمام الجمهور ، والتي من المقرر أن تستمر حتى 4 فبراير 2025، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

ويستقبل معرض الكتاب في دورته الـ 56 زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وشهدت أروقة معرض الكتاب توافد الآلاف من الزوار منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، إلى جانب اقتناء الكتب من مختلف دور النشر المشاركة في هذه الدورة.

وزارت وزيرة الثقافة الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، الجناح الليبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب واستمعت لشرح عدد من الكتاب لأعمالهم المختلفة، مؤكدة على تعظيم دور الكتابة والقراءة.

إقبال كبير على معرض الكتاب خامس أيامه

1000786266

1000786263

1000786249

1000786256

1000786239

1000786260

1000786242

1000786236

1000786245

1000786230

1000786233

1000786227

1000786221

1000786210

1000786224

1000786213

1000786195

1000786198

1000786217

1000786201

1000786204

1000786207