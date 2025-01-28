جيميرجي مصر يطلق فعاليات نسخته الأولى الخميس المقبل

يستعد مهرجان جيميرجي مصر لإطلاق فعاليات نسخته الأولى خلال يومين فقط، حيث يقام من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية.

وسيجمع المهرجان اللاعبين، وخبراء الصناعة، وعشاق الرياضات الإلكترونية للاحتفال بهذا المجال الحيوي وسريع النمو.

وباعتباره المهرجان الأول من نوعه في مصر والمنطقة، يُقام مهرجان جيميرجي مصر في البروچ بهليوبوليس الجديدة، التي تتمتع برؤية استراتيجية ومرافق عالمية المستوى، مما أتاح لها استقبال مثل هذا الحدث الرائد.

ويتميز المهرجان بمشاركة بارزة من فرق الرياضات الإلكترونية العالمية، مما يجعله منصة حيوية لاكتشاف اللاعبين المصريين الموهوبين.

ويعزز وجود هذه الفرق العالمية البيئة التنافسية، مما يوفر للمواهب المصرية الفرصة لعرض إمكانياتهم على مسرح عالمي، بالإضافة إلى مسابقات الcosplay، سيستضيف المهرجان بطولات مكثفة على مدار ثلاثة أيام لمجموعة من الألعاب التنافسية حيث يمكن للاعبين إظهار مهاراتهم وقدراتهم، والتنافس على جوائز نقدية تتجاوز 2 مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن هذه النسخة الافتتاحية تمثل علامة فارقة في التزام جيميرجي بدعم نمو مجال الرياضات الإلكترونية في مصر، مع وجود نسخ مستقبلية ستتبع، مدفوعة بموهبة السوق المصري وقدراته المتزايدة للتنافس على المستويات الدولية.

وسيمكن هذا التطور البلاد من أن تصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا للرياضات الإلكترونية، بل أيضًا لاعبًا رائدًا في الساحة العالمية للرياضات الإلكترونية.