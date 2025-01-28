تضامن الأقصر: 18 سيدة تقدمن للترشح للحصول على لقب الأم المثالية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025 علي مستوى المحافظة، وذلك برئاسة محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وحضور اللجنه المشكلة من جانب محافظ الأقصر لاختيار الأم المثالية لهذا العام.

اللجنة

8 سيدات انطبقت عليهم الشروط والمعايير

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تقدم للترشح للحصول علي لقب الأم المثالية عدد 18 سيدة، وانطبقت المعايير والشروط علي عدد 8 سيدات من بينهم 3 أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة وذلك بعد فلترة استمارات كافة المتقدمات للمسابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة قيمت قصص كفاح الأمهات المتقدمات لاختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل اقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية، لافتًا إلى أنه سوف يتم إرسال الاختيارات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، موجها التحية لكل أمهات المحافظة.

انعقدت اللجنة، بناءً على تعليمات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بحضور حسن عثمان مصطفى وكيل مديرية التضامن بالأقصر، ومنال حليم واصف مدير إدارة الأسرة والطفولة، وإيناس خيري مدير إدارة التأهيل، وشيرين طلعت ممثل الاعلام، والنائب محمد عطا الله، ممثل من مجلسي النواب والشيوخ، والقمص أرمانيوس فريد ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وممثل وزارة الثقافة، وممثل المجلس القومي للمرأة، والمهندس نصر شفيق، وصفية رجب من الجمعيات الأهلية.

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (8)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (7)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (6)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (5)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (4)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (3)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (2)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (1)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (13)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (12)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (11)

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالأقصر (10)