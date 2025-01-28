وزير التموين يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة توفير السلع استعدادًا لشهر رمضان

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع موسع مع ممثلي شركات الصناعات الغذائية، والموردين، والمصنعين، وبعض السلاسل التجارية، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية، لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

أكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومنها الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، بكميات كبيرة وأسعار تنافسية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع المنتجين والموردين لضمان توافر المنتجات بكميات كافية وأسعار عادلة، مشيرًا إلى استمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار.

كما أعلن الوزير عن إطلاق معارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص أركان ثابتة لهذه المعارض في أسواق اليوم الواحد، والمجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع عن كثب حركة الأسواق من خلال تكثيف اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة خطط التوريد وضمان استقرار المخزون الاستراتيجي لدى الشركات، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية.

وأكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة التموين لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

كما أكد الحضور أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، بما يعزز من استقرار السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.