محافظ بني سويف يلتقي وفداً من بنك الاستثمار ووزارة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشروعات

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفداً مشتركاً من بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك في حضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025 ضمن منظومة المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها سنوياً.

حيث ضم وفد بنك الاستثمار القومي، سحر عبد المقصود، مدير عام التمويل بالبنك، وأحمد شوقي سليط، مدير إدارة بالبنك وذلك بتكليف من أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، كما ضم وفد وزارة التخطيط فتكون من أشرف أحمد محمود، المشرف على إقليم الصعيد، ويسري حامد محمد، الباحث بقطاع التخطيط الإقليمي.

وخلال اللقاء، تم استعرض نسب الإنجاز في مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، والتي بلغت نسبة الإتاحة لها حوالي 94%، حيث تم الانتهاء من معظم المشروعات، ويجري العمل على استكمال المتبقي منها، حيث أثنى المحافظ على التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المخصصة.

رافق أعضاء اللجنة خلال زيارتها للمحافظة محمد عبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وأعضاء الإدارة: عاطف كامل، محمد صلاح، ونيرة نبيل.

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين المحافظة والجهات المعنية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والتطبيق الأمثل للخطط الاستثمارية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.