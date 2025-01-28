المواطن أولا.. مدبولي: تغيير جوهري في العالم ولا يزال هناك تحديات خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه شارك الأسبوع الماضي في مؤتمر دافوس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه اتيحت له الجلوس خلال هذا المؤتمر مع قيادات العالم في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية، مؤكدًا أن الكل يعاني بصورة أوبأخرى من المشاكل التي نواجهها في مصر، لكن المقياس ودرجة حدة الأزمة مختلفة.

وأضاف "مدبولي" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الحالية يحدث هناك تغيير جوهري في العالم، ورغم أننا مررنا بالأصعب لكن لا يزال هناك تحديات في الفترة المقبلة، موضحًا: "تقديرنا كحكومة ودولة أن مصر تجاوزت الفترة الأصعب، ونفكر حاليًا في مرحلة انطلاق حقيقي للدولة المصرية لأن هدفنا جميعا وهدف كل هذه اللجان أمر واحد وهو المواطن المصري".

وتابع: "نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة لوضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص".

ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.