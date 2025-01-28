تداول 17 ألف طن و1236 شاحنة بضائع وسفر 370 معتمرا عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1236 شاحنة و171 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 707 شاحنة و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 529 شاحنة و26 سيارة.

وتستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 370 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودي والسفينة Alcudia Express ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وAlcudia Express.

وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4400 طن بضائع و404 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى عمان، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانيها.