الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يطلق النار صوب مركبة إسعاف غرب رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب مركبة إسعاف تابعة لها في مدينة رفح.

وأوضحت الجمعية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء- أن مركبة إسعاف تابعة لها تعرضت لإطلاق نار من قناصة الاحتلال أثناء تأديتها مهمة عاجلة في منطقة تل السلطان غرب رفح.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حجة شرق قلقيلية ومدينة نابلس من حاجز "الطور" متجهة إلى شارع كشيكة، حيث داهمت منزلا ومحلين تجاريين هناك.