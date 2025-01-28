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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يطلق النار صوب مركبة إسعاف غرب رفح

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب مركبة إسعاف تابعة لها في مدينة رفح.
وأوضحت الجمعية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء- أن مركبة إسعاف تابعة لها تعرضت لإطلاق نار من قناصة الاحتلال أثناء تأديتها مهمة عاجلة في منطقة تل السلطان غرب رفح.
في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حجة شرق قلقيلية ومدينة نابلس من حاجز "الطور" متجهة إلى شارع كشيكة، حيث داهمت منزلا ومحلين تجاريين هناك.

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