انطلاق فعاليات تدريب اعتماد مدربين جدد في مجال التراث الثقافي بجامعة الأقصر

شهدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي الأول "اعتماد مدربين جدد في مجال التراث الثقافي"، الذي ينظمه مركز التراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر.

التدريب

رافق رئيس الجامعة، خلال الزيارة الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور مايكل مجدي عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور حسن رفعت مدير مركز التراث الحضاري بالجامعة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور قرشي سعدي، مدير حاضنة مسار.

وشهد اليوم الأول من البرنامج قيام الدكتورة هبة مهران، أستاذ علم المصريات، بتقديم جلسات تدريبية مميزة، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين. وأبدى الحضور اهتمامًا عميقًا بالمحتوى التدريبي، كما أعقب ذلك قيام الدكتور أحمد حلمي أبو المجد، أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات، مدير مركز التعلم الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية، بتقديم جلسات تدريبية حول استخدام التكنولوجيا في التدريب.

ويُعقد البرنامج بحاضنة الأعمال "مسار" بكلية الفنون الجميلة، ويستمر البرنامج التدريبي حتى يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، بمعدل خمس ساعات يوميًا، ويتضمن جلسات مكثفة حول أحدث الأساليب والتقنيات التدريبية، إلى جانب إعداد الحقائب التدريبية المتخصصة، ويهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة للعمل كمدربين معتمدين في مجال التراث الثقافي.

د.صابرين: البرنامج يأتي ضمن مبادرات الجامعة الداعمة للتنمية الثقافية

وأكدت الدكتورة صابرين عيد الجليل خلال تفقدها فعاليات الدورة التدريبية أن هذا البرنامج يمثل إحدى مبادرات الجامعة؛ لدعم التنمية الثقافية وتعزيز دورها كمركز ريادي في بناء القدرات البشرية المتخصصة في مجال التراث، مشيرة إلى أهمية تزامن البرنامج التدريبي مع الجهود المبذولة حاليًا؛ لتحويل الأقصر إلى مقصد للسياحة الريفية.

واستمعت رئيس الجامعة لردود الفعل من جانب المتدربين، حول البرنامج، والذين أشادوا بعملية التنظيم وتعاون القائمين على البرنامج في الرد على كافة الاستفسارات، وسط مطالب بتكرار التجربة وتقديم مستويات جديدة.

كما أوضح الدكتور مايكل مجدي زكي، عميد كلية السياحة والفنادق، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة؛ لتطوير مهارات التدريب في مجال التراث الثقافي، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية ونقلها للأجيال القادمة بأسلوب علمي مبتكر.

فيما أشار الدكتور حسن رفعت، مدير مركز التراث الحضاري، إلى أن البرنامج يوفر تجربة تدريبية شاملة، تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مع حصول المشاركين على شهادات معتمدة من الجامعة، بالإضافة إلى حقيبة تدريبية متكاملة؛ مما يؤهلهم للانضمام إلى فريق مدربي المركز.

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