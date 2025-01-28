مدبولي: المواطن تحمل ضغوطا شديدة خلال السنوات الماضية والفترة الحالية فارقة للبشرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لابد من الاعتراف أن السنوات الماضية كان هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري، وخاصة العامين الماضيين منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف "مدبولي" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء: "أننا لابد أن يكون كل شغلنا أزاي نقدر نحسن مستوى معيشة المواطن وبسرعة، لأن فكرة أننا نقول نستنى كمان شوية، لأن كل يوم رب الأسرة عنده احتياجات لأولاده وأهله، ودورنا النهاردة أننا نتكلم عن المستهدفات الخاصة بمستوى المعيشة".

وتابع، أن الكل يعاني بصورة أو بأخرى من المشاكل، والفترة الحالية فارقة للبشرية وهناك تغير جوهري يحدث في العالم، موضحًا أن مصر تمكنت من تجاوز الفترة الأصعب، وحان الوقت أن نفكر في مرحلة الانطلاق الحقيقي لدعم الدولة والمواطن المصري".

وأردف، رئيس الوزراء، أن المواطن المصري تحمل خلال الفترة الماضية الكثير، وتحمل العديد من الضغوط بصبر، ولذلك يجب علينا أن نوفر الدعم المعيشي للمواطن وتحسين مستوى المعيشة بشكل واضح وسريع، مؤكدًا: "حددنا 6 لجان استشارية متخصصة، منهم لجنة الاقتصاد الكلي، الخاصة بالحد من التضخم وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ووضع الدين العام في مسار النزول".

ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.