"مفيش حاجة بنفوتها".. رئيس الوزراء: أتابع بحرص كل ما يُكتب على وسائل التواصل والقنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة خلال الأشهر الماضية انتهجت مجموعة من الخطوات في التشاور مع رجال القطاع الخاص.

وأضاف "مدبولي" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع كل ما يكتب عبر وسائل التواصل الأجتماعي، عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، موضحًا أنه خلال رحلته من منزله لمقر العاصمة الإدارية يتابع كل التقارير وما أثير في البرامج الحوارية في اليوم السابق، قائلًا: "مفيش حاجة بنفوتها".

وتابع، أنه يتابع بكل حرص ما يتم كتابته من أفكار على مواقع التواصل وما يتم طرحه خلال القنوات من أجل الخروج من الأزمات.

وأردف: "حرصنا خلال الفترة الماضية على توسيع فكرة عقد لقاءات مع مجموعات مختلفة، جلسنا مع قامات كبيرة من ذوي الفكر والأدباء والمثقفين والمتخصصين في عدد كبير من المجالات لسماع الأفكار الموجودة"، مؤكدًا أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة على وضع إطار مؤسسي للدولة المصرية في إطار التواصل والتفاعل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذا هدف هذه اللجان.

ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.