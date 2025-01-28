الصليب الأحمر يحذر من خطر تسرب "فيروس إيبولا" بالكونغو الديموقراطية

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء خطر تسرب عينات من فيروس الإيبولا ومسببات الأمراض الأخرى المحفوظة في أحد المختبرات بسبب القتال الدائر في مدينة غوما المحاصرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا باتريك يوسف، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر “تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في مختبر المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية الذي يواجه خطر انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مسألة حفظ العينات التي قد تتأثر بالاشتباكات”.

وحذر يوسف من "عواقب لا يمكن تصورها إذا انتشرت (العينات)، بما في ذلك فيروس إيبولا، التي يحتويها".