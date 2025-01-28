الفريق أسامة ربيع يلتقي رئيس شركة قناة السويس للحاويات لبحث التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات - إيه بي موللر تيرمينالز، لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يعد اللقاء هو الأول منذ تولي كيلد كريستنسن منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا لشركة قناة السويس للحاويات إيه بي موللر تيرمينالز.

حضر اللقاء، هاني النادي ممثل مجموعة شركات إيه بي موللر ميرسك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحمود أيوب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة قناة السويس للحاويات إيه بي موللر تيرمينالز، ومحمد خطاب مدير العلاقات العامة والحكومية للشركة.

في مستهل الزيارة، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز سبل التعاون و الشراكة الممتدة مع مجموعة ميرسك بما يساهم نحو تحقيق المصالح المشتركة، وخدمة حركة التجارة العالمية.

وأشاد رئيس الهيئة بالخطوات الجادة التي بذلتها شركة قناة السويس للحاويات ضمن رؤيتها الطموحة للتطوير وعمل توسعات بمحطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد التابعه للمجموعة على كافة الأصعدة من توسعات في أعمال البنية التحتية وإضافة تجهيزات للأرصفة والمحطة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، فضلا عن التدريب المستمر للعناصر البشرية.

وشدد الفريق ربيع على حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لاستكمال أعمال توسعات المحطة وتذليل كافة العقبات والتنسيق المشترك نحو المضى قدما لرفع تصنيف محطة تداول الحاويات بشرق بورسعيد عالميا والاستفادة من مقومات الموقع الجغرافي المتميز والإمكانيات المادية والبشرية الواعدة.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه في أن يثمر التعاون التشغيلي الذي يجمع كل من مجموعة ميرسك العالمية ومجموعة HAPAG LIOYD الألمانية في تعزيز التواصل والتنسيق مع هيئة قناة السويس خلال الفترة القادمة في ضوء بدء عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

من جانبه، أكد كيلد كريستنسن الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات إيه بي موللر تيرمينالز على أهمية التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لتحقيق الرؤية الطموحة للشركة باعتبار قناة السويس شريكا رئيسيا في شركة قناة السويس للحاويات.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات مستجدات أعمال التوسعات الخاصة بمحطة تداول الحاويات التابعة لمجموعة أيه بى موللر تيرمينالز بميناء شرق بورسعيد بطول ٩٥٥ متر، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة وذلك بالتوازي مع أعمال التجهيزات حيث وصلت بالفعل 8 من أوناش الرصيف العملاقه من أوناش الرصيف ومستلزمات التشغيل، ومن المتوقع وصول 4 أوناش رصيف أخرى خلال شهر أبريل 2025. ليصل إجمالي عدد أوناش الرصيف إلى 30 ونش رصيف وزيادة القدرة الاستيعابية لمحطة تداول الحاويات بعد التوسعات من 5 مليون حاوية مكافئة إلى 7 مليون حاوية مكافئة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، أنه من المقرر التشغيل التجريبي للتوسعات بميناء شرق بورسعيد خلال شهر إبريل المقبل استعدادا للافتتاح الرسمي وعمليات التشغيل الفعلية.