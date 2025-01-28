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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر بالزي الأسود في مواجهة فرنسا ببطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر
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يرتدى منتخب مصر لكرة اليد الزى الأسود أمام نظيره فرنسا فى المواجهة التى تجمعهما فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى  من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

منتخب مصر الأسود بطولة العالم لكرة اليد ربع النهائي كرواتيا والدنمارك والنرويج