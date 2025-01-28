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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أسقف ورئيس دير الأنبا يحنس يتقدم بالتعازي في رحيل هانيان الدير

ارشيف
ارشيف
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قدم أسقف ورئيس دير الأنبا يحنس المتوحدين بسوهاج، مع مجموعة هائلان الدير، التعازي في رحيا هانيان الدير، وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر المقدس لمتروبوليتان جرجس، والد صاحب  الأمير الشهيد غبريال.

تحدث الأسقف في كلمته عن سيرة الشهيد ودوره في الحياة الروحية، مؤكدًا أهمية التمسك بالقيم الروحية التي قدمها، كما أعرب الجميع عن حزنهم لفقدان هذا الشخص الكريم، داعين الله أن يمنح أهله الصبر والسلوان.

تستمر التعازي في مختلف الكنائس، حيث يتوافد الأصدقاء والمحبون لتقديم واجب العزاء والذكريات الجميلة التي تركها الفقيد.

الذكريات تقديم واجب العزاء حيث دير الأنبا يحنس المتوحدين