عودة أحمد هشام وأحمد عادل لقائمة منتخب مصر لليد استعدادا للقاء فرنسا

استقر الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا المحدد لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، بربع نهائى بطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتشهد القائمة تواجد أحمد هشام دودو وأحمد عادل نظرا لجاهزية كلا الثنائى للمواجهة، حيث تشهد القائمة خروج الثنائى محمد طارق و بلال مسعود .

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)



صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)