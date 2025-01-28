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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير بني سويف يناقش موقف الاستجابة لمنظومة الشكاوى الحكومية

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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 ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ،وذلك بحضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من :الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية .

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 25 يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 260 شكوى، تم الرد على 255 منها وجار فحص الشكاوى المتبقية، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقي 35 شكوى والرد على كافة  الشكاوى.

 كما تناول الاجتماع استعراض التقرير السنوى الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية، وتضمن الإشارة إلى إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها على المنظومة خلال عام 2024 قد وصل إلى  4632 شكوى، فيما بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال نفس العام  504 شكوى

 وقد أكد السكرتير العام أهمية الالتزام بتكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بسرعة التعامل مع الشكاوى، التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، و ضرورة الرد على جميع الشكاوى.

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