المتحف القبطي ينظم سلسلة محاضرات تدريبية بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية

نظم المتحف القبطي بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية سلسلة من المحاضرات لتدريب العاملين بالمتحف بدأت السلسلة اليوم بمحاضرة بعنوان الخدمة الاجتماعية ودورها في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، ألقاها الدكتور حبيب سليمان، مدرس بقسم الاجتماع والتربية بمعهد الدراسات القبطية.

يذكر أن المتحف القبطي يولي اهتمامًا خاصًا بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يضم قسمًا مخصصًا للتربية المتحفية لدمجهم مع باقي المجتمع من خلال أنشطة فنية متنوعة كما يحرص المتحف على تقديم خدمات فنية لدمجهم مع باقي المجتمع، مثل تعليم الأطفال من ذوي الهمم كيفية عمل تاج من الورق الملون عليه شعار المتحف.