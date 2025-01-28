رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يعلن سحب استثماراته من لبنان

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، اليوم الثلاثاء، قرار مفاجئ بشأن المشاريع الاستثمارية الخاصة به في لبنان.

وقرر رجل الأعمال الإماراتي، إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان، موضحًا أن القرار صدر بالتشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، بحسب منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وأشار الحبتور إلى أن هذا القرار مؤلم ولم يرغب يومًا في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعته إلى اتخاذ الخطوات التالية، وهي إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان، والامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة، بالإضافة إلى بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان".

واعتبر أن "هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك".