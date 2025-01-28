ضبط صاحب مخبز لبيعه دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء في المنوفية

تمكنت مباحث التموين بالتنسيق التام مع ادارة تموين تلا من ضبط صاحب مخبز بإحدى قرى مدينة تلا بحوزته تروسيكل بدون لوحات محمل بـ 10شكائر دقيق بلدى مدعم ومحظور تداوله بالأسواق حال بيعهم في السوق السوداء للتربح بدون وجه حق ، هذا بالاضافة إلى ضبط عدد من شكائر الدقيق بكنسة المخبز لإيهام لجان التفتيش بعدم وجود عجز فى عدد الشكائر المنصرفة للمخبز ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.



وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب والاستيلاء على الدعم المخصص له من قبل الدولة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.