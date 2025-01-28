ضبط 1500 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

كشف سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين تمكنت خلال الفترة من 23 يناير إلى 28 يناير الجاري من ضبط 231 أسطوانة وسيارة ربع نقل محمله ب1900 كيلو جرام زيت طعام غير مدون عليها علامات او بيانات و12 شيكاره دقيق بلدى زنه الواحدة 50 كيلو- 1500 كجم لحوم مفرومه غير صالحه للاستهلاك الادمي والحيواني - ضبط مخزن لبيع زيوت السيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم ضبط عدد 42 جركن سعه الجركن الواحد 20 لتر بإجمالي 989 لتر زيوت سيارات- زيت زيتون و بهارات و توابل ولوازم الطبخ منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع العطارة- 231 اسطوانه غاز صغيره الحجم سعه 12,5 كجم منزليه محمله علي سياره نصف نقل بدون ترخيص وبدون تصريح من الجهات المختصة وبدون فواتير- ٥ شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء- 700 كجم دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن -31كيلو كجم لحوم وكبده وقطع دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الادمي -بويات منتهية الصلاحية- مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما تحرير عدد 112 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس- عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق و الشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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