ضبط طن مواد تموينية مدعمة بمركز ومدينة فاقوس

قامت حملة تفتيشية برئاسة أحمد إبراهيم وبرفقة كلا من محمد قورة وحاتم راضي المفتشون بمديرية التموين بالشرقية بالمرور على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق مركز ومدينة فاقوس.

أسفرت الحملة عن تحرير 13 مخالفة تموينية متنوعة ما بين تصرف في سلع تموينية وعدم ممارسة النشاط وتجميع سلع تموينية ضد تجار التموين بناحية مركز ومدينة فاقوس حيث تم ضبط 111 كيلو سكر مدعم و873 زجاجة زيت تمويني وعدد 1120 كيس مكرونه تمويني و233 كرتونة مسحوق غسيل بإجمالي مبلغ وقدره 300000 جنيه تصرف في سلع تموينية، حيث قام التجار بالتصرف فيها بهدف بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح من وراء الدعم وتم تحرير المحاضر الأتية برقم ( 1884 و1885 ).

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.