الجيش الإسرائيلي يطلق النار على النازحين الفلسطينيين ويحذر من التوجه للشمال

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين في قطاع غزة، المسافرين بالسيارات باتجاه الشمال، من ضرورة الخضوع للتفتيش واستخدام شارع صلاح الدين حصريا عند عودتهم إلى منازلهم من الجنوب.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي،: "من أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم، يرجى الالتزام بالتعليمات".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعمل في المنطقة، وأن "محاولات التحرك شمالاً عبر طرق غير مصرح بها ستعرضكم للخطر".



وأطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه النازحين العائدين إلى منازلهم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الحادث وقع في محيط مدرسة خليل النوباني، كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الحدود الشمالية الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



في هذه الأثناء، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تمكن اليوم الاثنين من انتشال 10 جثث متحللة من أماكن متفرقة على طول شارع الرشيد في غزة.



وبدأ مئات وآلاف النازحين من جنوب قطاع غزة العودة إلى شماله سيرا على الأقدام من شارع الرشيد الساحلي، على أمل العودة إلى منازلهم.

