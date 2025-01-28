اعتقال عشرات الفلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية المحتلة، بينهم معتقلون سابقون، ضمن عملية عسكرية متواصلة في المنطقة.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات جرت في محافظات طولكرم، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، والقدس.

ويوجد ما لا يقل عن 10400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم أكثر من 3300 معتقل دون تهمة أو محاكمة، بحسب بيان مشترك للمجموعات.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ "التحقيقات الميدانية" العدوانية في عدة بلدات، إلى جانب الاعتداءات والتهديدات الواسعة ضد المواطنين، فضلاً عن أعمال التخريب وتدمير المنازل.

